كوريا الشمالية: لن نتسامح مع أي استفزاز أميركي

انتقدت كوريا الشمالية، أمس، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لوصفه إياها بأنها «دولة مارقة»، مؤكدة أنها «لن تتسامح أبداً مع أي استفزاز» أميركي.

ويعد هذا أول انتقاد كوري شمالي لإدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: «لن نتسامح أبداً مع أي استفزاز من الولايات المتحدة، وسنتخذ إجراءات مضادة قوية للرد كالمعتاد».

وكان ترامب، الذي عقد سلسلة نادرة من القمم مع الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال فترة ولايته الأولى، أبدى رغبته في أن يتواصل مجدداً مع أون، الذي وصفه بأنه «رجل ذكي».