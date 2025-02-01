واشنطن تحذر من خطر إغلاق الصين قناة بنما

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه «ليس لديه أدنى شك» في أن الصين لديها خطة طوارئ لإغلاق قناة بنما في حالة نشوب صراع مع الولايات المتحدة، محذراً من خطر ذلك. وأكد في الوقت نفسه أن واشنطن تنوي معالجة ما تراه تهديداً للأمن القومي.

وقبل أيام قليلة من زيارته لأميركا الوسطى في أول رحلة خارجية له في منصبه الجديد، ردد روبيو في مقابلة إذاعية بعض مخاوف الرئيس دونالد ترامب بشأن النفوذ الصيني على الممر المائي الاستراتيجي.

واتهم ترامب في خطاب تنصيبه يوم 20 يناير الماضي بنما، مجدداً، بخرق الوعود التي قدمتها خلال النقل النهائي للقناة عام 1999 والتنازل عن تشغيلها للصين، وهي ادعاءات نفتها الحكومة البنمية بشدة.