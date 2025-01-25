أميركا تُرحّل مئات المهاجرين غير النظاميين

أوقفت السلطات الأميركية 538 مهاجراً غير نظامي ورحّلت المئات في عملية جماعية، على ما أعلنت المتحدثة باسم الرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من توليه ولايته الثانية.

وقالت كارولاين ليفت في منشور على منصة «إكس»، إن «إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجراً غير نظامي»، مضيفة أنه تم ترحيل «المئات» في طائرات عسكرية. وتابعت: «أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية.. قُطعت وعود وتمّ الوفاء بها».

وكان ترامب وعد بشن حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.