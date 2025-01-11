ترامب يحضّر لعقد لقاء مع بوتين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «لإنهاء» الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام جمهوريين في مقر إقامته في «مارا لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا: «إنه يريد أن نلتقي، ونحن بصدد ترتيب ذلك».

وأضاف الملياردير الجمهوري: «الرئيس بوتين يريد أن نلتقي، حتى إنه قال ذلك علناً، ويجب علينا أن نُنهي هذه الحرب التي تمثّل فوضى حقيقية». وخلال جلسة أسئلة وأجوبة متلفزة سنوية في 19 ديسمبر الماضي، قال بوتين إنه مستعد للقاء ترامب «في أي وقت». وأضاف: «إذا التقينا يوماً الرئيس المنتخب ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه».