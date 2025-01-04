بايدن يقلد ليز تشيني المناهضة لترامب وساماً

قلد الرئيس الأميركي جو بايدن، النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، المعارضة بشدة لدونالد ترامب، وسام خدمة المواطنين بعدما حذر الرئيس المنتخب من أنها «قد تواجه مشكلات» قانونية عدة فور تسلّمه منصبه في 20 يناير الجاري.

وأُعلن أثناء المراسم التي أقيمت في البيت الأبيض حيث منحها بايدن الوسام، أنه تم تقليد النائبة السابقة عن وايومنغ و19 شخصية بارزة أخرى «وسام المواطنين الرئاسي»، تكريماً لهم على «تقديم مصلحة الشعب الأميركي على الحسابات الحزبية». ومن بين الشخصيات الأخرى التي مُنحت الوسام النائب بيني تومسن، الذي ترأس لجنة مجلس النواب التي حققت في دور ترامب بأعمال شغب السادس من يناير 2021 في «الكابيتول».