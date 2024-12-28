العثور على 12 جثة في قبور سرية بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 12 جثة مدفونة بشكل سري في إحدى ولايات شمال المكسيك تشهد أعمال عنف مرتبطة بأوساط الجريمة المنظمة.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في ولاية تشيواوا أن 11 قبراً تحوي رفات 12 شخصاً اكتشفت الأسبوع الماضي في أسونسيون الواقعة بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر نفسه أن «الرفات غير معروف الهوية، وتم نقله إلى مختبرات الطب الشرعي» في مدينة سيوداس خواريس المجاورة.

وتشهد ولاية تشيواوا أعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة، إذ إنها منطقة عبور لتهريب المخدرات والمهاجرين إلى أميركا.