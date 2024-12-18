مقتل قائد قوات الحماية النووية الروسية

قالت لجنة تحقيق روسية إن جنرالاً روسياً كبيراً مسؤولاً عن قوات الحماية النووية، قُتل في موسكو، أمس، جرّاء انفجار قنبلة كانت مخبأة داخل دراجة كهربائية (سكوتر)، وأضافت أن قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية، اللفتنانت الجنرال إيغور كيريلوف، لقي مصرعه قرب مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت، على مسافة نحو سبعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من الكرملين، وأضافت اللجنة «قُتل كيريلوف ومساعده من قسم الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابع للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية»، وأظهرت صور نشرتها قنوات روسية على «تليغرام» مدخلاً محطماً لمبنى ومملوءاً بالركام، وجثتين وسط ثلوج مختلطة بالدماء.