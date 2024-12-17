آثار معلولا السورية تعود إلى القرن الـ 10 قبل الميلاد

رجل يسير في وادٍ ببلدة معلولا، التي تبعد نحو 55 كيلومتراً من العاصمة السورية دمشق.

وتشتهر هذه البلدة بآثار ومعالم قديمة مهمة، يعود تاريخُها إلى القرن الـ10 قبل الميلاد، صنفتها «اليونسكو» على أنها من أهم الآثار المسيحية في العالم وأقدمها.

ويعيش في معلولا خليط من المسيحيين والمسلمين، الذين لايزالون يتكلمون باللغة الآرامية الغربية، لغة السيد المسيح، حتى يومنا هذا، إضافة إلى اللغة العربية كما في قرية جبعدين وبخعة القريبتين.