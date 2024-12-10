صحف عربية.. مُربّو الأبقار بالأردن يستهجنون لجنة «حليب البودرة»

استهجنت جمعية ائتلاف مُربِّي الأبقار التعاونية الزراعية، قرار وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لمتابعة ملف حليب البودرة.

وبينت الجمعية أنها فوجئت بالقرار، حيث لم تبلغ به، ولم تعلم من يمثلها من القطاع في اللجنة التي تشكلت، في وقت أكد كتاب البيان الوزاري على مشاركة الجمعيات والقطاع الخاص في اتخاذ القرار بما يعزز ملف الأمن الغذائي.

وقالت الجمعية في بيان إنه تم تشكيل لجنة، في 26 أغسطس، من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك العامة، وكان من أعضاء اللجنة ممثلان اثنان من دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، واستهجنت القرار. وخرجت اللجنة حينها، خلال اجتماعها في دائرة الجمارك، بتوصيات تمثلت في التزامها بدعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز تنافسيته في مواجهة التحديات التي تعيق تطوره، لاسيما في ما يتعلق بإجراءات استيراد حليب البودرة وتأثيرها في الصناعات الوطنية.

كذلك تعزيز حماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، والتشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. عن «الغد» الأردنية