باول: لن أستقيل حتى إن طلب ترامب ذلك

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، خلال مؤتمر صحافي، أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في عام 2026 حتى إن طلب منه الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذلك، علماً بأن الأخير انتقد مراراً القرارات النقدية للمؤسسة.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيغادر منصبه قبل أوانه إن طلب منه ترامب ذلك، اكتفى باول بالإجابة: «كلا»، قبل أن يجيب بـ«كلا» ثانية على سؤال عما إذا كان يظن أنه ملزم قانوناً بالرحيل إذا ما طلب منه الرئيس الأميركي الجديد تقديم استقالته.