الصين تحذّر أوروبا مجدداً بشأن المركبات الكهربائية

قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن بكين كررت تحذيراتها للاتحاد الأوروبي، من أن إجراء التكتل مفاوضات منفصلة مع شركات تصنيع المركبات الكهربائية في أثناء المحادثات التي تجريها مع الصين، من شأنه «هز الثقة المتبادلة» والتأثير في المفاوضات الأوسع.

وأصدرت الوزارة، تحذيراً مماثلاً في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن هذا التكرار يأتي بعد أيام من اتفاق الصين والاتحاد الأوروبي على إجراء المزيد من المفاوضات الفنية بشأن البدائل المحتملة للرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية صينية الصنع. وأوضح الجانبان أن التزامات الأسعار ستظل الحل للنزاع، وأكدت الوزارة أن المرحلة التالية من المشاورات بدأت. وكانت بكين، قالت الجمعة الماضي: «نرحب بقدوم فريق الاتحاد الأوروبي إلى الصين في أقرب وقت ممكن».