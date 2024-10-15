صحف عربية.. الكويت: توسعة ميناء مبارك الكبير

وافق المجلس البلدي الكويتي، خلال جلسة أمس، على الطلب المقدم من وزارة الأشغال العامة، بشأن توسعة الأرض المخصصة لإنشاء مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، لتصبح 116 مليون متر مربع، بزيادة 10 أضعاف على المساحة المقررة سابقاً، والتي تقدر بـ1161 هكتاراً تقريباً.

وقال عضو المجلس، فهد العبدالجادر: إن مشروع التوسعة مقسم بمساحات كالتالي: منطقة الملاحة البحرية 2022 هكتاراً، المرحلة الأولى للميناء البحري 490 هكتاراً، منطقة خدمات الميناء والطريق الرابط 1047 هكتاراً، منطقة الاستعمالات الحكومية بمساحة 206 هكتارات، منطقة التجارة الحرة بمساحة 165 هكتاراً، منطقة الصناعات الخفيفة بمساحة 185 هكتاراً، موقع مؤقت لمخلفات الحفر والبناء 823 هكتاراً، حرم الطريق الإقليمي والسكة الحديدية بمساحة 5876 هكتاراً.

كما وافق المجلس البلدي على تخصيص موقع لمشروع المغامرات الصحراوية بمنطقة «شمال المطلاع» بمساحة تسعة ملايين متر مربع.

وكانت لجنة محافظة الجهراء في المجلس، وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء الماضي على طلب قطاع المشاريع في البلدية بتعديل مساحة موقع المشروع إلى تسعة ملايين متر مربع بدلاً من 13 مليون متر مربع. عن «الوطن» الكويتية