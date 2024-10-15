تحذير من تراجع الدعم للدول الأكثر فقراً

حذّر البنك الدولي من أن الدول الـ26 الأكثر فقراً في العالم والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابله تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدت المؤسسة المالية الدولية في تقرير حديث، قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر المدقع في تلك الدول في وقت ازدادت حاجاتها إلى أقصى حد، لافتة إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسياً هو الأعلى منذ 2006، وهو ما يلقي بتبعاته بصورة متزايدة على الاحترار المناخي، ويؤجج عدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، والحروب.