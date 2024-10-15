«نوبل الاقتصاد» لـ 3 أميركيين عن أعمالهم بشأن عدم المساواة بتوزيع الثروات

مُنحت جائزة نوبل في الاقتصاد، أمس، للأميركي من أصل تركي دارون عجم أوغلو، وللأميركيين البريطانيين سايمون جونسون وجيمس روبنسون، لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزيع الثروات بين الدول.

وذكرت لجنة الجائزة، خلال الإعلان عن الفائزين في العاصمة السويدية، استوكهولم، أنه من خلال فحص الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة التي أدخلها المستعمرون الأوروبيون، تمكن الاقتصاديون الثلاثة من إثبات العلاقة بين المؤسسات والازدهار.

وقال رئيس لجنة جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية، ياكوب سفينسون، في بيان، إن «الحد من الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان، يشكّل أحد أعظم التحديات في عصرنا».

وأضاف: «لقد أظهر الحائزون الجائزة أهمية المؤسسات المجتمعية في تحقيق ذلك».

ويتولى عجم أوغلو (57 عاماً) التدريس في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وكذلك جونسون (61 عاماً)، فيما يدرّس روبنسون (64 عاماً) في جامعة شيكاغو.

وسلّطت لجنة الجائزة الضوء على عمل الفائزين الثلاثة الذين ركزوا على الدور الذي تؤديه المؤسسات المجتمعية في تفسير سبب ازدهار بعض البلدان دون سواها.

وقال عجم أوغلو للصحافيين عبر الهاتف أثناء الإعلان عن الجائزة: «أنا مسرور.. إنها صدمة حقيقية وخبر مذهل».