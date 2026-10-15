حمدان بن محمد يشهد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويستهدف التحدي والجائزة تمكين 10 آلاف من صُنّاع التغيير من 150 دولة حول العالم من تطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في معالجة التحديات المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، واستشراف مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للمدن والمجتمعات.

وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار تُخصص للفائزين الثلاثة.