عدد الحيوانات الأليفة في الصين يتجاوز عدد الأطفال دون 4 سنوات

من المتوقع أن يتجاوز عدد الحيوانات الأليفة في المناطق الحضرية في الصين عدد الأطفال دون سن الرابعة هذا العام، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس»، ما يخلق سوقاً بقيمة 12 مليار دولار لأغذية الحيوانات الأليفة بحلول نهاية العقد. ويتوقع تقدير بنك الاستثمار الأميركي في الصين، استمرار ارتفاع عدد الحيوانات الأليفة في السنوات المقبلة مع اتجاه الشباب الصينيين للعيش مع القطط والكلاب، بدلاً من تكوين أسر. وبحلول عام 2030، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس»، ستكون الحيوانات الأليفة في الصين في طريقها إلى التفوق على عدد الأطفال دون سن الرابعة بنسبة اثنين إلى واحد. ويغذي تحليل «غولدمان» عملية إعادة حسابات أوسع نطاقاً من قبل المستثمرين، لتأثير التحدي الديموغرافي الذي تواجهه الصين مع انخفاض إجمالي عدد السكان، وتزايد أعداد كبار السن، وانخفاض عدد المواليد.

وكتبت محللة السلع الأساسية الاستهلاكية في «غولدمان ساكس»، فاليري تشو، التي قادت التقرير «نتوقع أن نشهد زخماً أقوى في ملكية الحيوانات الأليفة، وسط توقعات أضعف نسبياً لمعدل المواليد، وارتفاع معدل انتشار الحيوانات الأليفة في الأسر من جيل الشباب». في عام 2017، كان هناك 90 مليون طفل تراوح أعمارهم بين صفر وأربع سنوات في الصين، وفقاً لتقرير «غولدمان ساكس» نقلاً عن بيانات المكتب الوطني للإحصاء، مقارنة بتقديرات البنك التي تشير إلى وجود 40 مليون قطة وكلب، يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في المناطق الحضرية.

ويقدر البنك الأميركي أن هذه الأرقام ستكون هذا العام عند نحو 58 مليوناً، وبحلول عام 2030 سيكون لدى الصين أكثر من 70 مليون حيوان أليف في المناطق الحضرية، وأقل من 40 مليون طفل دون سن الرابعة. وقالت لورا لوه، (30 عاماً) والتي تعمل في مجال التعليم في مدينة تشنغدو، «أعتقد أن الاتجاه المتزايد لاقتناء الحيوانات الأليفة، يرتبط بتفتت المجتمع»، وتمتلك لورا ثلاث قطط تحتاج إلى نحو 500 رنمينبي (70 دولاراً) من الطعام شهرياً إلى جانب امتلاكها لـ(أبو بريص متوج وثعبان وخنزير)، والتي لا تكلفها سوى القليل من المصروفات شهرياً على الطعام، حيث إن النظام الغذائي الرئيس لهذه الحيوانات، هو الصراصير الحية والفئران المجمدة، على التوالي. وقالت: «إن الحفاظ على العلاقة مع حيوان أليف أرخص بكثير، وأقل صعوبة من الحفاظ على العلاقات بين الناس».

ويعتقد بنك «غولدمان ساكس»، أن صناعة أغذية الحيوانات الأليفة في الصين، ستنمو بمعدل سنوي مركب قدره 8% من مستواها في عام 2023، البالغ 51 مليار رنمينبي إلى 63 مليار رنمينبي في عام 2030. ووفقاً للتوقعات الأكثر تفاؤلاً للبنك، مع نمو استهلاك طعام القطط بمعدل ضعف وتيرة طعام الكلاب، يمكن أن يتضاعف سوق أغذية الحيوانات الأليفة في الصين إلى 15 مليار دولار.

التقرير توقع أيضاً مرحلة من عمليات الدمج والاستحواذ داخل صناعة أغذية الحيوانات الأليفة في الصين، وقارن وضعها الحالي مع نظيراتها في السوق المتقدمة في الولايات المتحدة واليابان. وفي اليابان، أشارت الدراسة إلى أن عدد الحيوانات الأليفة التي يبلغ عددها 20 مليوناً، أصبح أكبر بأربعة أضعاف تقريباً من عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، والبالغ عددهم خمسة ملايين. وبسبب انخفاض معدلات المواليد في اليابان، وارتفاع ملكية الحيوانات الأليفة، اعتمد البنك جزئياً في مساره لليابان على كيفية ارتباط مبيعات أغذية الحيوانات الأليفة في اليابان مع مرور الوقت بمبيعات حليب الأطفال الرضع. وأشار إلى أن سوق أغذية الحيوانات الأليفة في اليابان، أصبحت الآن أكبر بثماني مرات من سوق تركيباتها.

الولايات المتحدة، التي تُعدُّ إلى حد بعيد أكبر سوق للحيوانات الأليفة في العالم، توجد فيها حيوانات أليفة أكثر من الأطفال في أي عمر. وقدرت الجمعية الطبية البيطرية الأميركية، أن هناك 84 مليوناً إلى 89 مليون كلب، و60 مليوناً إلى 62 مليون قطة في عام 2020. وتظهر البيانات الحكومية، أن هناك 73 مليون طفل من جميع الأعمار في العام ذاته. كما تم التركيز على ملكية الحيوانات الأليفة في الصين في ظل عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها البلاد بين عامي 2020 و2022. ووجد استطلاع أجراه بنك «يو بي إس» على 1500 من أصحاب الحيوانات الأليفة أن 80% حافظوا على الإنفاق المرتبط بالحيوانات الأليفة أو زادوا من معدلات الإنفاق «بعد الوباء مقابل ما قبل الوباء». وقال محللون في البنك السويسري، إن هذا «دليل على المرونة القوية لسوق الحيوانات الأليفة في مواجهة الرياح المعاكسة الكلية». وأرجعت المرونة أثناء الوباء إلى «الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الحيوانات الأليفة في الأسر». عن «الفايننشال تايمز»

• بحلول عام 2030، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس» سيكون لدى الصين أكثر من 70 مليون حيوان أليف في المناطق الحضرية، وأقل من 40 مليون طفل دون سن الرابعة.