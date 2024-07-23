«بريد عائم» في كشمير عمره 200 عام

مكتب البريد العائم بالقرب من متنزه نهرو، على ضفاف بحيرة دال في سريناجار، العاصمة الصيفية لكشمير الهندية، في 22 يوليو 2024. تم بناء مكتب البريد العائم النادر داخل منزل عائم عمره 200 عام على بحيرة دال. وتأسس في عام 1953، لخدمة سكان البحيرة والسياح. ولعقود من الزمن، كان بمثابة شريان حياة لإرسال الرسائل والبطاقات البريدية، قبل ظهور الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني. ويُعدُّ المكتب العائم، واحداً من أكثر من 1500 مكتب بريد دائم في جامو وكشمير، وقد تم تجديده عام 2011، ويعمل فيه حالياً ثلاثة أشخاص.