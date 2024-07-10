التحقيق في تمويل حملة لوبان لانتخابات 2022

قال مكتب المدعي العام في باريس، أمس، إنه فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بشأن تمويل غير قانوني لحملة زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي فُتح في الثاني من يوليو، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم. وسينظر المكتب في اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح أثناء الحملة الانتخابية. وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات.