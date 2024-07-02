عروسان صينيان يواصلان حفل زواجهما وسط الفيضانات

صمم زوجان صينيان على مواصلة مراسم زواجهما المحددة له على الرغم من الفيضانات، ولذلك اضطرا إلى استخدام زورق وسيارة إطفاء كوسيلتي نقل.

وخطط الزوجان لإقامة مراسم حفل الزفاف في مسقط رأسيهما في بلدة قويلين في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوب الصين صباح يوم 19 يونيو الماضي.

وبعد ذلك انهمرت أمطار غزيرة للغاية لم يشهدوا مثلها منذ عام 1998، وبينما كانت العروس في طريقها إلى حفل الزفاف، بدأت المياه تغمر المنطقة. وتظهر لقطات التصوير بالفيديو التقطها السكان المحليون والد العروس والعريس يدفعان قارباً محلي الصنع بينما تجلس العروس بداخله وهي تحمل مظلة. وقال مراقب لما جرى لصحيفة «جينغشيزهيبو» الصينية «إنها المرة الأولى التي أرى فيها عروساً ذاهبة لحضور حفل زفافها على متن قارب».

وقالت العروس، التي لم يتم ذكر اسمها، إن مستوى الماء وصل إلى صدور الناس تقريباً، ولكنه تعين عليهم مواصلة الحفل لأن «كل شيء قد تم التخطيط له سلفاً».

ويعتقد الناس في الصين خصوصاً في الأماكن القروية، حيث لاتزال القيم التقليدية مستمرة بقوة في حياة الناس، إن حفلات الزفاف يجب أن تقام في تواريخ ميمونة، ويعتقدون أن تغيير تلك التواريخ قد يجلب الحظ السيئ، كما أن المتزوجين الجدد لا يحبون إزعاج ضيوفهم، إذ إن بعضهم سافر مسافات طويلة لحضور الزفاف.

وكانت العروس قد ذهبت إلى بلدة مجاورة لوضع مكياجها، وعادت إلى منزلها في سيارة أحد الأصدقاء، حيث علقت هذه السيارة في الفيضانات المفاجئة، والتقت العروس والمرافقين لها في السيارة بمجموعة من رجال الإطفاء وطلبوا منهم المساعدة للعودة إلى البلدة، واستغرقت سيارة الإطفاء 20 دقيقة كي تقطع 20 كيلومتراً من أجل العودة وسط الفيضان.

واستعار العريس زورقاً يدوي الصنع من أحد الأصدقاء لنقل زوجته الجديدة، وساعده والد العروس في دفع الزورق نحو كيلومترين عبر طرق غمرتها مياه الفيضانات. وقالت العروس «لقد كانت تجربة لا تنسى».

عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»