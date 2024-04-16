المحميات الطبيعية في الأردن قصة نجاح وطنية

يوجد في الأردن 10 محميات طبيعية تعدت مساحتها الـ5% من المساحة الكلية للمملكة، حيث يعمل فيها قرابة 500 موظف، وتمتد على ربوع الوطن من أقصى شماله إلى الجنوب، حيث تم إنشاء محمية الأزرق المائية في البداية عام 1978، واستمر بعد ذلك إنشاء المحميات ليصل عددها اليوم إلى 10 محميات طبيعية.

وعلى الرغم من الخدمات الجليلة التي تقدمها هذه المحميات للحياة الطبيعية والبيئية والأنواع البرية، إلا أن ما يميزها هو تركيزها على التنمية المستدامة، حيث يعمل في هذه المحميات أبناء المحميات المحلية في مناطق الأطراف وجيوب الفقر، وتحولت إلى محطات تنموية وتشغيلية، وشكلت قيمة اقتصادية مضافة للمجتمعات المحلية التي تقطن في مناطق طرفية تفتقر التنمية.

وتدير الكوادر الأردنية عدداً من المحميات في الخارج كالمملكة العربية السعودية واليمن وغيرهما. وقالت رئيسة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، التي تدير المحميات بتفويض حكومي، بتول العجلوني، أصبحت الجمعية قصة نجاح وطنية، ووصلت إلى العالمية، بعد أن حققت العديد من الجوائز.