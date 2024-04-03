ترامب يقدم ضمانة بقيمة 175 مليون دولار لتجنُّب المصادرة القانونية لأصوله

قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أول من أمس، ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنُّب المصادرة القانونية لأصوله، بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تم نشرها.

وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطيها شركة تأمين، والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف فيها.