مسلمو نيويورك يُصلّون التراويح في الـ «تايمز سكوير»

أعضاء المجتمع المسلم في مدينة نيويورك يجتمعون في ساحة «تايمز سكوير»، لأداء صلاة التراويح الأولى في رمضان، أمس.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من التظاهرات المؤيدة لغزة، والتي شهدتها الساحة الشهيرة. ويتوقع مراقبون أن تكون أعداد المصلين كبيرة هذا العام، خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع.

ويؤدي المصلون الصلاة في الهواء الطلق، في جو بارد تشهده المدينة في فصل الشتاء.

وفي أغسطس 2023، سمح عمدة نيويورك إيريك أدامز برفع الأذان، للمرة الأولى.