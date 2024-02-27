أنصار رئيس البرازيل السابق يرفضون التحقيق معه

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أول من أمس، في شوارع مدينة ساو باولو، احتجاجاً على إجراء تحقيق جنائي مع رئيس البلاد اليميني السابق. وأفادت بوابة «جي 1» الإخبارية بأن أنصار بولسونارو نظموا مسيرة على طول شارع أفينيدا باوليستا، للاحتجاج على التحقيقات في مزاعم تورط بولسونارو في محاولة انقلاب، بعد هزيمته في الانتخابات عام 2022.

وخسر بولسونارو أمام السياسي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات الإعادة للرئاسة في أكتوبر 2022، وهناك مزاعم بأن بولسونارو متورط في خطط للإطاحة بالحكومة بعد فوز لولا في الانتخابات.