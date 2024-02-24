بوتين يعلن تحديث جميع القوات النووية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تحديث 95% من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، وأن القوات الجوية تسلمت للتو أربع قاذفات جديدة فرط صوتية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل «الحقيقة والعدالة».

وقال: «اليوم وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95%».