الهند وفرنسا تتفقان على إنتاج دفاعي مشترك

قالت نيودلهي إن الهند وفرنسا اتفقتا على العمل معاً في الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، لاسيما طائرات الهليكوبتر والغواصات للقوات المسلحة الهندية والإنتاج للدول الصديقة.

وقالت الحكومة، الجمعة، إنه جرى التوصل للاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحضر مأدبة رسمية استضافتها رئيسة البلاد دروبادي مورمو.

واتفق الطرفان على توسيع العلاقات الثنائية في مجالات الإنتاج الدفاعي والطاقة النووية وأبحاث الفضاء واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، مثل تغير المناخ والصحة والزراعة. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعد روسيا كأكبر مورد للأسلحة إلى الهند.