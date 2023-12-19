المرصد «كلمة 2023»

من مفاجآت عام 2023 اللغوية، أن «كلمة العام» التي ظهرت حتى الآن في 3 قواميس أساسية في اللغة الإنجليزية، جميعها مرتبط بمفهوم «الذكاء الاصطناعي».

و«كلمة العام» هي تقليد اتبعته القواميس لاختيار تعبير معين مال إليه الناس في لغة أو نحتوه بوصفه الأكثر انتشاراً، ويتم إقراره في نهاية هذا العام، وقد بدأ التقليد في ألمانيا منذ عام 1971، ثم انتقل إلى الناطقين بالإنجليزية منذ 2004.

«قاموس كامبريدج» اختار كلمة هذا العام، مفردة Hallucinate بمعنى «يتخيل أنه يسمع أو يرى أو يشعر بشيء غير موجود»، وقد كان هذا الفعل يستخدم في استعمال قديم، لكن استخدامه الحديث، أو بالأدق استخدام اللحظة، هو أنه أصبح يشير إلى التخيلات الناتجة عن إنتاج المعلومات الزائفة للذكاء الاصطناعي.

المصادف أن قاموساً أقل شهرة وانتشاراً، هو القاموس الأونلاين «ديكشنري دوت كوم»، اختار المفردة ذاتها لتصبح «كلمة 2023»، لكن ليشير بها إلى معنى مختلف نسبياً، وهو «إنتاج معلومات خطأ مخالفة لنيّة المستخدم» واستعمالها من قبله كما لو كانت صحيحة.

أما «قاموس كولن» فكانت كلمة العام بالنسبة له، والتي اختارها هي «A.I» وهي اختصار لكلمتي «ذكاء اصطناعي» وقد أشار إليها بوصفها كلمة واحدة.

وقال القاموس في أسباب الاختيار إن «الذكاء الاصطناعي وقد شهد تطوراً هائلاً وسريعاً، وأصبح مجالاً لكثير من النقاش في 2023، يعتبر في حد ذاته الثورة التكنولوجية العظيمة القادمة». وأضاف «أصبح هذا الذكاء متضمناً في كل تفصيلات حياتنا اليومية، وفي كل استخدام في بريدنا الإلكتروني، حيث سيتنبأ بما سنكتب في بريدنا الإلكتروني، متضمناً في فلاتر صورنا على إنستغرام»، وفي تشخيص أمراضنا، وحتى في قيادتنا السيارات».

أما قاموس «ميريام ويبستر» فقد اختار أن تكون كلمة العام بالنسبة له «Authentic» التي تعني «أصلي» أو «حقيقي»، وتعلق وكالة «الأسوشيتدبرس» على الاختيار بالقول «في عصر التزييف العميق، وما بعد الحقيقة، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتحويل المليادير الأميركي إيلون ماسك (تويتر) إلى (إكس)، انتقى (ميريام ويبستر) المفردة لتكون كلمة العام».

وتنقل الوكالة تعليقاً للكاتب سوكو لويسكس بالقاموس، ليشرح خلفية الاختيار، فيقول «شهدنا في عام 2023 أزمة نقاش تدور حول قضية (ما الأصلي؟)، وأدركنا أننا بهذا الاختيار ستمنح الكلمة مزيداً من القيمة»، ويضيف أن «إيلون ماسك دعا في مؤتمر القمة العالمية للحكومات الذي انعقد في دبي في فبراير الماضي، رؤساء الشركات والسياسيين والوزراء والقادة في كل العالم إلى تحري (الأصلي) في حساباتهم على وسائل التواصل. ألا يشير هذا وحده إلى قيمة اختيار هذه المفردة لتكون كلمة العام؟».