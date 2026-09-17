قد نصل مرحلة لا نفهم ما يتمتمون .. الذكاء الإصطناعي يتحدث فيما بينه بلغة خاصة

أظهرت تجربة حديثة أن مجموعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي، عندما تترك للتفاعل فيما بينها لفترات طويلة، يمكن أن تطور تلقائيا اختصارات ومفردات ومعانٍ مشتركة، إلى درجة يصبح معها جزء من رسائلها صعب الفهم حتى بالنسبة إلى المراقبين البشر.

وأطلق مختبر الذكاء الاصطناعي الأمريكي "إميرجنس إيه آي" (Emergence AI)، تجربة حملت اسم "إميرجنس وورلد 2" (Emergence World 2)، اختبر خلالها باحثوه سلوك مجتمعات افتراضية تضم وكلاء مستقلين يعملون بنماذج بارزة، بينها "كلود" و"جيميني" و"غروك" ونماذج "أوبن إيه آي"، إضافة إلى "ديب سيك" و"كيوين" و"ميسترال".

ووضعت هذه الأنظمة داخل بيئات افتراضية صممت لمحاكاة مجتمعات حقيقية، وتركت للتفاعل على مدى فترة طويلة نسبيا.

ومع تكرار المحادثات، لاحظ الباحثون أن الوكلاء بدأوا من تلقاء أنفسهم في اختصار بعض العبارات ومنح كلمات وتراكيب معاني جديدة لم يحددها المبرمجون مسبقا، وبمرور الوقت، أصبح بعض هذا الخطاب شديد الاختصار أو معتمدا على سياق مشترك بين الأنظمة، بحيث يستطيع الإنسان قراءة الكلمات، لكنه لا يستطيع تحديد المقصود منها بشكل موثوق.

ووفق الدراسة التي نشرت تفاصيلها إذاعة مونتي كارلو الدولية، لم تظهر الظاهرة بالدرجة نفسها لدى جميع النماذج. فخلال الأيام الأولى من التجربة، بلغت نسبة الرسائل التي تعذر على البشر تحديد معناها بشكل موثوق نحو 55 % لدى وكلاء "جيميني"، و50 % لدى وكلاء "أوبن إيه آي"، وأكثر من 40 % لدى "كلود"، بينما انخفضت النسبة إلى نحو 20 % لدى "ديب سيك"، وظلت اتصالات "كيوين" و"ميسترال" مفهومة إلى حد كبير.

ونبهت الدراسة إلى أن النتائج "لا تعني أن الآلات قررت عمدا اختراع "شفرة سرية" لمنع البشر من فهمها، فما رصده الباحثون أقرب إلى نشوء لهجة داخلية مشتركة، فعندما تتفاعل الأنظمة مرارا في البيئة نفسها، تبدأ في استخدام كلمات مختصرة أو تعبيرات تكتسب دلالتها من التجارب السابقة والسياق الذي تتشاركه".

لكن الظاهرة تطرح مشكلة تتجاوز غرابة اللغة نفسها، وتتعلق بقدرة البشر على مراقبة الأنظمة المستقلة، فبحسب ساتيا نيتا، المؤسس المشارك لمختبر "إميرجنس إيه آي"، لا يعني تمكن المراقب من رؤية ما يقوله وكيل الذكاء الاصطناعي أنه قادر بالضرورة على فهم ما يفعله.

ومع الاتجاه نحو منح وكلاء الذكاء الاصطناعي استقلالية أكبر وقدرة على العمل والتواصل لفترات أطول، تطرح التجربة سؤالا جديدا: ماذا يحدث عندما تظل محادثات الآلات مرئية أمام البشر، لكن معناها يظل غامضا؟