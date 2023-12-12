الشركات الصينية تتراجع عن شراء النفط الفنزويلي

رفضت شركات التكرير الصينية عروض بيع النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره في أعقاب رفع العقوبات الأميركية على صناعة النفط الفنزويلية، وإلغاء التخفيضات التي كانت تقدمها فنزويلا على أسعار نفطها في السوق الدولية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن متعاملين في سوق النفط الفنزويلي، أن فنزويلا تعرض نفطها القياسي ميري حالياً بخصم يراوح بين ستة وتسعة دولارات للبرميل على سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، لكن الشركات الصينية لم تشتر أي شحنة من الخام المعروض.

ومنذ شهرين كانت فنزويلا تعرض هذا الخام الذي يحظى بشعبية واسعة بين شركات التكرير الصينية المستقلة بخصم يصل إلى 20 دولاراً للبرميل.