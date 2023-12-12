عالم رياضيات: هناك احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي واعياً

يفترض عالم الرياضيات في جامعة أكسفورد، ماركوس دو سوتوي، ظهور «نوع جديد» ينبع من الخوارزميات في كتابه حول «العالم في 80 لعبة». ويشرح كيف قدمت هذه الألعاب الفرص الأولى لفهم عميق للعالم وكيف أن الرياضيات والألعاب جزء لا يتجزأ من علم النفس البشري والثقافة. ويعتبر دو سوتوي نفسه «متفائلاً بالتكنولوجيا»، لكنه يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه «إلبايس»:

■ هل الألعاب وسيلة جيدة لتقريب الناس من الرياضيات؟

■■ نعم، الجميع يحب الألعاب، وأنا كذلك، ولكن بالنسبة لي يتم تحديد الألعاب حسب القواعد. هذه طريقة جيدة جداً للنظر إلى الآثار المنطقية للقواعد، وعلماء الرياضيات جيدون جداً في تحليل كيفية ممارسة الألعاب بشكل جيد، لذلك إذا كان شخص ما يستمتع بممارسة الألعاب ويفهم الرياضيات الأساسية فسوف يلعب هذه اللعبة بشكل أفضل. وهذه طريقة جيدة لشرح أهمية تعلم كيفية التفكير في العالم رياضياً.

■ ما رأيك في قدرة الآلات على التغلب بسهولة على البشر في الألعاب؟

■■ تعتبر الألعاب وسائل مواتية جداً لاختبار الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الألعاب تتمتع بجودة فريدة، فهي عوالم ممتعة ومكتفية ذاتياً. والجانب الحاسم في اللعبة هو أنها منفصلة. إنها مساحة خاصة، وفي الوقت نفسه مكان ممتاز للسماح للذكاء الاصطناعي بالانطلاق بأمان وعرض قدراته. لقد علمنا الذكاء الاصطناعي طريقة رائعة للعب.

■ في عام 2020، قبل أن تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي شائعة، أخبرتنا أنه من المهم مراقبة تطور هذه التكنولوجيا.. ما رأيك اليوم؟

■■ نحن في مرحلة تغيير مهمة حقاً بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي. وفي الواقع أعتقد أن الناس قد اندهشوا تماماً من مدى جودة هذا الأمر. وحتى المتخصصون في الصناعة فوجئوا تماماً بمدى قوتها، ولكن الأمر يأتي مع مخاطر، وأعتقد أن هذه هي النقطة المهمة التي تحدثت عنها قبل بضع سنوات ومازلت أجدها مهمة جداً اليوم. أنت حقاً بحاجة إلى فهم كيفية عمل ذلك لاستخدامه بفاعلية، لأنه لايزال عليك أن تفهم أنه يعمل إحصائياً، بمعنى أنه يفهم الكلمات الأكثر احتمالية لمتابعة الفقرات التي شاهدها بالفعل.

■ في الماضي أعربت عن وجهة نظر إيجابية في الغالب بشأن الذكاء الاصطناعي.. هل تغير موقفك؟

■■ أنا متفائل بالتكنولوجيا بشكل عام، ولكن على الرغم من ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى التأكد من أن القرارات ليست في أيدي مطوري التكنولوجيا فقط في الوقت الحالي. إن السلطة في المقام الأول في أيدي العاملين في الصناعة الذين يقومون بتطوير هذه الأدوات، ولهذا السبب يتعين علينا دمج المجتمع في عملية صنع القرار، ولهذا السبب يجب أن تشارك الحكومة. لدينا قضايا قانونية تلوح في الأفق، ولا يمكننا أن نسمح لمبدعي الأدوات فقط باتخاذ القرار بشأن كيفية تنظيمها. أنا مازلت متفائلاً جداً من وجهة نظر تقنية، وأعتقد أن الرواية البائسة التي تقول إننا سنفنى كمجتمع خيالية بعض الشيء.

■ كيف ترى الذكاء الاصطناعي؟

■■ أعتقد أنها صورة مثيرة للاهتمام حقاً وذات صلة بالمستقبل لأنني أعتقد أنه في مرحلة ما سيتعين علينا السماح للذكاء الاصطناعي بالتطور، وأعتقد أننا بحاجة إلى رؤيته كأداة أفضل. يمكن مقارنته بالتلسكوب، لأنني أعتقد أن تطوير التلسكوب سمح لغاليليو برؤية أشياء في نظامنا الشمسي لم نرها من قبل.

■ ماذا يحدث إذا أصبح الذكاء الاصطناعي واعياً؟

■■ علينا أن نفكر في منحه حقوقاً بطريقة منح حقوق الحيوان نفسها، وأعتقد أنه سيتعين علينا أن نطرح سؤالاً حول ما إذا كنا نقوم بتطوير نوع جديد، أو ما إذا كان هذا تطوراً لما نقوم به، أو ما إذا كان يتعين علينا النظر في أنواع هجينة جديدة، وهو على الأرجح منظور تكامل الذكاء الاصطناعي في جنسنا البشري. وجدير بالذكر هنا أن إيلون ماسك بصدد دراسة الأمر مع شركة «نيورلينك»، وكان رده على التهديد الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي هو أن الأمر ليس كذلك، بل يتعين علينا أن ندمج الذكاء الاصطناعي مع البشر، وهو ما من شأنه أن يولد معضلات فلسفية واجتماعية وقانونية جديدة في المستقبل.

• «أعتقد أننا بحاجة إلى التأكد من أن القرارات ليست في أيدي مطوري التكنولوجيا فقط في الوقت الحالي».