

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بالهول، أن التحولات التي شهدتها دبي خلال العقود الماضية تعكس رؤية استباقية في استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن التطور الذي حققته المدينة يجسد مدى بُعد نظر قيادتها وقدرتها على اتخاذ قرارات طموحة ومخاطرة إيجابية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

وقال بلهول، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات أسبوع دبي للمستقبل، إن تجربة دبي في صناعة المستقبل بدأت برؤية طموحة تحولت إلى مبادرات ومنصات عالمية تستقطب الباحثين والمبتكرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد بلهول أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر على البحث والتطوير، مشيراً إلى أن تعزيز الاستثمار في البحث العلمي ودعم الباحثين والمبتكرين والطلاب يمثل أحد المسارات المهمة لدفع عجلة الابتكار خلال المرحلة المقبلة.

وحذر من أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات يفرض إعادة التفكير في طبيعة الحياة الإنسانية مستقبلاً، بما يشمل الوظائف وأساليب العمل والتفكير والابتكار والعلاقات الإنسانية، متسائلاً عن طبيعة الأدوار التي سيؤديها الإنسان عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على التفكير والابتكار وتنفيذ المهام التي يؤديها البشر.

وطرح بلهول تساؤلات بشأن مستقبل الوظائف وصناعة القرار وإدارة الأعمال، في ظل التطور المتزايد للروبوتات، قائلاً: «كيف سنفكر في المستقبل إذا أصبحت التكنولوجيا تفكر نيابة عنا؟ وكيف سنبتكر إذا أصبحت التكنولوجيا تبتكر نيابة عنا؟»، مشيراً إلى أن العالم لم يصل بعد إلى المرحلة التي تصبح فيها الروبوتات قادرة على محاكاة البشر وتنفيذ مختلف المهام التي يقومون بها.

ولفت إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على الوظائف وبيئات العمل، بل سيمتد إلى العلاقات الإنسانية والمشاعر وطريقة تواصل البشر مع بعضهم بعضاً، متسائلاً عن كيفية تعامل الناس مستقبلاً، وكيف ستتأثر مشاعرهم مع تزايد اعتمادهم على التكنولوجيا للحصول على النصائح والتوجيهات والآراء.

وأشار إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنها «ChatGPT»، للحصول على المشورة في مجالات مختلفة، مثل المسائل الصحية والتخطيط للسفر واختيار المنتجات، أصبح جزءاً من الحياة اليومية، مؤكداً أن الإمكانات المتاحة لهذه التقنيات لا تزال في بدايتها، وأن العالم لم يستكشف سوى جزء محدود مما يمكن أن تقدمه مستقبلاً.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الطموحات الابتكارية والسياسات والتشريعات المنظمة، موضحاً أن التشريعات قد تشكل أحد أكبر التحديات أمام المبتكرين، ما يستدعي إجراء نقاشات جادة لإيجاد بيئة تسمح باختبار الأفكار والمشروعات ضمن بيئات تجريبية قبل تعميمها وتطبيقها على نطاق أوسع.

وأوضح أن أسبوع دبي للمستقبل يجمع العلماء والفنانين وصناع السياسات ورواد الأعمال والباحثين والمستثمرين والطلاب والشباب، عبر منصات متعددة تشمل عرض النماذج الأولية، وتقديم الأفكار للمستثمرين وصناع القرار، ومناقشة السياسات والتشريعات، إلى جانب مبادرة «500 عقل مستقبلي» التي تجمع متخصصين من الميدان، بينهم أطباء ومعلمون وباحثون، لنقل احتياجاتهم وتحدياتهم والاستفادة من خبراتهم في رسم ملامح المستقبل.

وأشار بالهول عن تجاوز عدد المسجلين للمشاركة في أسبوع دبي للمستقبل 50 ألف شخص، معتبراً أن الحدث يمثل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار وبناء الشراكات بين مختلف القطاعات، مؤكداً أن صناعة المستقبل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود والتخصصات المختلفة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.