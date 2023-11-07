سفيرة أوكرانيا في واشنطن: نقاتل على جبهة واسعة وبحاجة إلى دعم متواصل

تستمر الحرب في أوكرانيا دون أفق واضح. وتعتقد سفيرة كييف في واشنطن، أوكسانا مركاروفا، أنه أمام بلادها خيار واحد وهو الانتصار. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معها شبكة «سي بي إس»:

■ قال رئيسكم إن الحرب في الشرق الأوسط تصرف بعض الاهتمام عن الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقال إن هذا جزء من أهداف روسيا، لذلك أريد أن أعرف أين تكمن المشكلة، لأنني أعلم أن كييف قالت إنها تعاني نقصاً شديداً في المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة.

■■ حسناً. ماتزال الحرب مستمرة بالطريقة التي كانت تسير بها، وكما تعلمون، فإن خط الجبهة يبلغ 800 كيلومتر، واليوم أصبح 620 كيلومتراً، وتستمر المعركة على مسافة 1050 كيلومتراً. إنها أطول من المسافة من (نيويورك) إلى شيكاغو، لذا نحن بحاجة إلى الذخيرة والدفاع الجوي، وكل القدرات التي حصلنا عليها. وبالطبع تتجه كل الأنظار الآن، نحو الكونغرس الأميركي، لأننا بحاجة إلى استمرار ذلك. لقد استنفدنا بالفعل بعض المعدات واستخدمناها بالكامل.

■ أعلن رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون، مواقفه بشأن أوكرانيا. وقال أخيراً إنه لا يريد أن ينتصر فلاديمير بوتين، وإنه سيجمع أي مساعدات لأوكرانيا. هل وافق على مقابلتك؟ هل يمكنك إقناعه بالتحرك بسرعة؟

■■ سأكون سعيدة بلقائه كلما كان هناك وقت وفرصة، لكنني سعيدة جداً لسماع رئيس مجلس النواب وهو يقول إنه لا يمكننا السماح لبوتين بالانتصار. وأعتقد أننا جميعاً، نحن الأوكرانيين، وأيضاً الأميركيين نقف على أساس قوي جداً، وندرك أن هذا الأمر مهم بالنسبة لنا جميعاً. ولا يمكننا أن نسمح لدولة عدوانية وغير ديمقراطية بأن تفوز. وهذا انتهاك للقانون الدولي، لكنه أيضاً انتهاك للمبادئ التي قامت عليها أميركا، وأيضاً انتهاك لما نحاول بناء بلدنا عليه.

■ قال رئيسكم على قناة أخرى، هذا الصباح، إنه ليس لديه أي سبب للاعتقاد أن روسيا تريد التفاوض لنهاية سلمية لهذا الصراع، لكن هناك كثير من التقارير بوجود ضغوط على حكومتكم للموافقة على طريقة ما للتفاوض. هل هناك أي تحرك؟

■■ إنها مجرد تقارير، وروسيا لم تكن تنوي التفاوض قط. إنهم لا يفعلون ذلك، وهدفهم هو تدميرنا. ونرى ذلك في ساحة المعركة، وفي كل ما يمكن أن نسميه التفاعلات الدبلوماسية لسفرائهم. وكما تعلمون نيّتهم واضحة جداً. إنهم يقصفون المدنيين. واليوم قصفوا أوديسا مرة أخرى، ويقصفون بلادنا في كل مكان. ويستعدون بالطبع لقصفنا بشكل أكبر خلال الشتاء. وهم يحاولون كل ما بوسعهم على خط المواجهة الطويل لتحقيق هدف عسكري ما. إذاً هذه ليست الطريقة التي يتصرف بها الأشخاص الذين يريدون التفاوض بشأن هذه الأمور.

■ لقد تحدث رئيسكم أيضاً عن الحاجة إلى مزيد من معدات الدفاع الجوي، لأن روسيا عززت قدراتها. وقال إن طائرات «إف-16» التي وعدت بها الولايات المتحدة، لن تصل قبل فترة من الوقت، وإن أوكرانيا ترغب في استعارة طائرات. هل هناك طريقة فورية لتلبية هذه الحاجة؟

■■ حسناً. نحن منفتحون على أي أفكار للتعاون، لذا فنحن ممتنون جداً للشعب الأميركي على كل المعدات التي نحصل عليها في هذه البرامج، وكما تعلمون، بتمويلكم، ومن مخزوناتكم الخاصة، ونحن حقاً نعتمد مرة أخرى على الكونغرس لمواصلة ذلك. ونحن على استعداد لاستئجار أو استخدام أي معدات أخرى، بما في ذلك المعدات الأميركية. إنه ليس من الولايات المتحدة فقط، بل نحن على استعداد للإنتاج المشترك معاً. إنها إحدى النتائج المهمة للغاية لزيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لواشنطن، ونحن نعمل في هذا الاتجاه مع الشركات الأميركية، لذا وكما تعلمون، نحن ندرك أننا بحاجة إلى المزيد لتحقيق الفوز الآن، لكننا نحتاج أيضاً إلى بناء قوتنا.