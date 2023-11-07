موسم الزعفران

يعقد معرض الزعفران في مركز الهند الدولي لتجارة الزعفران في كشمير بمنطقة بامبور، جنوب سريناجار، العاصمة الصيفية لكشمير الهندية. وتشتهر بامبور المعروفة أيضاً باسم مدينة الزعفران في كشمير، بإنتاج الزعفران عالي الجودة، وهي واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي تنمو فيها أغلى أنواع التوابل عالمياً.

ودخلت زراعة الزعفران إلى كشمير من قبل المهاجرين من آسيا الوسطى في القرن الأول قبل الميلاد تقريباً. وفي الأدب السنسكريتي القديم، يشار إلى الزعفران باسم «بهوكام». وقد ارتبط بالمطبخ الكشميري التقليدي، ويمثل التراث الثقافي الغني للمنطقة.

ويُزرع الزعفران في بعض مناطق كشمير، بما في ذلك بولواما وبودجام وكشتوار وسريناجار، وباتت مشهورة عالمياً بإنتاج أغلى أنواع التوابل، والزعفران له فوائد صحية عدة ويستخدم أيضاً في مستحضرات التجميل والأغراض الطبية.

ومن الخصائص الفريدة لزعفران كشمير أن خيوطه الأطول والأكثر سُمكاً، ولونه الطبيعي الأحمر الداكن، ورائحته العالية، ونكهته المرة، ومعالجته الخالية من المواد الكيميائية، والكمية العالية من الكروسين (قوة التلوين).

وزعفران كشمير هو الزعفران الوحيد في العالم الذي يُزرع على ارتفاع 1600 متر إلى 1800 متر فوق متوسط مستوى سطح البحر، ما يزيد من تفرّده ويميّزه عن أصناف الزعفران الأخرى المتوافرة في العالم.