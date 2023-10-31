فوكوكا.. المدينة اليابانية الأكثر انتشاراً لبيع الأطعمة في الشوارع

فوكوكا هي سادس أكبر مدينة في اليابان من حيث تعداد السكان، ويوجد بها عدد من أكشاك بيع الطعام يفوق ما يوجد في بقية المدن الأخرى مجتمعة. ويطلق على هذه الأكشاك تسمية «ياتايس» وهي الجزء الذي لا يمكن تجاهله، والذي يجعل مشهد الأطعمة في فوكوكا مميزاً للغاية.

وتعمل أكشاك ياتايس على عرض مشاهد محددة ومرغوبة للغاية في شوارع المشاة الرئيسة. ولكنها تستطيع العمل في الليل وتقوم بتفكيك هذه الأكشاك بالكامل قبل أن يبدأ ازدحام الصباح على الأرصفة. ولكن خلال الليل، تتحول المدينة بصورة شاملة، حيث تظهر العربات والسيارات المغلقة بصورة مفاجئة، كنوع من السحر، والتي تقدم كل شيء من الأطعمة اليابانية (مثل طبق الزلابية الشهير في اليابان) وكذلك اللحم المشوي، وحساء الدجاج الذي يطلق عليه أودين، إضافة إلى حساء أساهي المثلج الياباني. وقال الرجل الكندي المقيم في اليابان منذ فترة طويلة نيك تساتسا، والذي يدير موقعاً على الإنترنت باللغة الإنجليزية اسمه «فوكوكا ناو»: «فوكوكا هي أفضل مكان كي تتعرف على الأشخاص ويكون لك مزيد من الأصدقاء، خصوصاً في فصل الشتاء».

ويمكن لمعظم العربات أن تستوعب ما بين ستة إلى 10 أشخاص، الذين تشجعوا كي يحشروا أنفسهم معاً على مقاعد مشتركة أو كراسي صغيرة متقاربة للغاية. وخلال الفصل البارد، تعمل العديد من الأكشاك على تدفئة زبائنها عن طريق تغطية مقاعدهم بستائر سميكة، ما يجعل هذه التجارب أكثر حميمية ودفئاً.

وعلى الرغم من أن اليابانيين يتمتعون بسمعة طيبة في ما يتعلق باللباقة في الإجراءات الشكلية، إلا أن تساسا يقول مفسراً أنه من الأخلاق الحميدة التحدث مع الغرباء بينما يكون الجميع محشورين معاً في أحد الأكشاك. وتملك بعض العربات خيار شراء المشروبات للضيوف الآخرين أو حتى للطباخ، وذلك وفق ما تشير إليه قائمة الأطعمة.