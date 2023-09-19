إجماع على تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية في الأردن

أجمع ممثلون لقطاعات تجارية على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمّان طوال أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية، وتم الاتفاق على تحديد ساعات الدوام لثمانية قطاعات تجارية مهمة.

ومثّل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته غرفة التجارة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلو قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات وقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات تُجّار الألبسة والأقمشة والأحذية، وأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتجار مواد التجميل والإكسسوارات، وتجار الألعاب، وعدد من أعضاء الهيئة العامة لهذه النقابات.

وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية إيجابية أيضاً، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية.

وحسب بيان للغرفة، أول من أمس، توافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وموظفي القطاع العام والخاص.

وشدد الحضور على أهمية إجراء استطلاع أو استفتاء إلكتروني يشمل كل أعضاء الهيئة العامة بعد الانتهاء من الجلسات الحوارية يشارك في وضع أسئلته ممثلو القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية. وأبدى عدد قليل من الحضور من القطاعات الأربعة تحفظهم على تحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وسلوك المستهلك الذي اعتاد التسوّق بحريّة تامة دون الالتفات للوقت، لافتين إلى أن الحركة التجارية في بعض المحال التجارية وفي مناطق جغرافية محددة تنشط في ساعات الليل فقط.