تكاليف بناء سجن جديد في أسكتلندا تثير الجدل

تصاعدت الانتقادات للسلطات بسبب خطة لبناء سجن جديد في أسكتلندا، حيث بلغت كلفة استبدال سجن «بارليني» 400 مليون جنيه إسترليني. ويواجه دافعو الضرائب كلفة باهظة لاستبدال أشهر سجن في أسكتلندا، بسجن «ملائم للغرض» بعد أن ارتفعت التكاليف بشكل غير ملائم. وخصصت الحكومة الأسكتلندية 100 مليون جنيه إسترليني لاستبدال «بارليني»، الذي بني في عام 1882، بسجن «إتش إم بي غلاسكو». وتظهر الوثائق أن الفاتورة الحالية أعلى من ذلك بكثير، ويمكن أن ترتفع مرة أخرى. ووفقاً لخطة البنية التحتية الحكومية حتى 2026، سيتم «تحديث كلفة السجن الجديد بعد دراسة الجدوى والمشتريات الكاملة». وقالت الحكومة إن العمل يجب أن يبدأ في سبتمبر، مع افتتاح السجن في عام 2026.

وأكدت خدمة السجون الأسكتلندية مبلغ الـ400 مليون جنيه إسترليني، لكنها امتنعت عن الخوض في التفاصيل. وقالت الحكومة إن «إتش إم بي غلاسكو»، سيمنح أقصى فرصة لإعادة تأهيل ناجح.

وأضافت: «التكاليف تعتمد على ظروف السوق»، والمخطط الرئيس للسجن هو «منشأة آمنة خالية من الكربون ومناسبة للقرن الـ21». وقال وزير العدل في حكومة الظل الأسكتلندية من حزب المحافظين، جيمي غرين: «بالكاد يمكن تصديق أن التكاليف ارتفعت أربع مرات، والأمر يتعلق بمئات الملايين التي يمكن استخدامها لدعم ضباط السجون المجتهدين ونظامنا القضائي المنهك».

وتجري الأعمال التحضيرية في الموقع الذي تبلغ مساحته 54 فداناً في بروفانميل، حيث سيؤوي السجن ما يصل إلى 1200 فرد من أخطر السجناء. وقال مدير سجن «بارليني»، مايكل ستوني، الذي سيدير السجن الجديد»: «لقد وضعنا رؤية جريئة من خلال جودة بيئة معيشية أفضل، وعلاقات قوية مع الموظفين، نحن مصممون على مساعدة من هم في رعايتنا على فهم كيف يمكنهم المضي قدماً، ووضع أنفسهم على الطريق نحو مستقبل أفضل».