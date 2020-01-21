لا تذاكر مخفضة في الكويت إلا بتفويض شركات الطيران

المصدر: عن «القبس» الكويتية

علمت القبس من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت تعميماً، أخيراً، ينظم عمليات بيع وتسويق تذاكر السفر في سوق النقل الجوي في الكويت. وقال مصدر مسؤول لـ«القبس»: «إن التعميم الذي وجهته الإدارة إلى مكاتب السياحة والسفر يطلب منها عدم إصدار تذاكر سفر أقل من سعر السوق إلا في حالة موافقة وتفويض شركات الطيران على خفض الأسعار قبل إصدار تذاكر السفر إلى المسافرين».

وذكر المصدر أن بعض المكاتب تصدر تذاكر سفر أقل من سعر السوق ومن دون موافقة شركة الطيران، وبالتالي تزداد المديونيات أمام تلك المكاتب، ولن تستطيع حينها تسديدها، موضحاً أن «الطيران المدني» ستقوم بمخالفة أي مكتب لا يلتزم بالتعليمات والتعاميم الصادرة عنه.

وأشار المصدر إلى أن «الطيران المدني» حريصة على تنظيم سوق النقل الجوي في البلاد، وحظر التعامل مع وسطاء حجز وبيع تذاكر السفر من غير المرخص لهم بممارسة أنشطة سوق النقل الجوي.

من جانب آخر، قال مقرر اللجنة العليا لمعرض الكويت للطيران سعد العتيبي، إن المعرض اختتم أعماله أول من أمس، حيث حظي بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري. وأضاف أن المعرض شهد ارتفاعاً في نسبة المشاركة إلى %150 مقارنة بالشركات العارضة في المعرض في دورته الأولى، مشيراً إلى أن زوار المعرض تجاوزوا 60 ألف زائر خلال أربعة أيام.

وأشاد العتيبي بجهود جميع الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي، والتي كانت برئاسة رئيس «الطيران المدني» الشيخ سلمان الحمود، وعضوية ممثلين من جهات حكومية عدة، مشيراً إلى أن هذا التناغم الحكومي أثمر نجاح المعرض الذي كان واضحاً من خلال ردود أفعال ضيوف المعرض سواء من داخل الكويت أو خارجها.