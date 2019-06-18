دروس خصوصية للراغبين في التوظيف بالكويت

المصدر: عن صحيفة «القبس» الكويتية اليومية

قد يعتقد البعض أن دروس التقوية ودورات تدريس المواد تستقطب طلبة المدارس والجامعات فقط، لكن حديثي التخرج من الجامعات الراغبين في التوظيف يبحثون أيضاً عن دروس خصوصية تمكنهم من اجتياز اختبارات جهات العمل، وتراجع لهم معلومات قد يحتاجونها أثناء التقدم إلى الوظيفة، وقد لبت بعض المراكز التدريسية نداءهم، حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية.

ووفقاً لإعلانات هذه المراكز، تبدو دورات اجتياز اختبارات الوظائف الهندسية الأكثر طرحاً، سواء أكانت وظائف الهندسة المدنية أم الميكانيكية أم الكهربائية أم هندسة الكمبيوتر، وتسجل أعداد كبيرة من الخريجين في الدروس التي تقدّمها هذه المراكز، لاسيما التي تمكنهم من اجتياز اختبار الشركات النفطية.

وتختلف مدة الدروس الخصوصية لراغبي التوظيف، فبعضها لا يتعدى ساعتين لمعرفة طريقة اختبار جهة العمل، بينما تمتد بعض الدورات إلى ثلاثة أيام، يدفع فيها المشترك نحو 60 ديناراً، ويقدم هذه الدورات مدرسون، يفترض أنهم معتادون على اختبارات التوظيف، كما يوجهون نصائح لاجتياز المقابلات الشخصية، والرد على الأسئلة. بعض المراكز تؤهل المشترك لشغل وظيفية عالية وفق ما ترّوج له، كدورات تدريس وظيفة الخبير الهندسي، إضافة إلى تقديم دروس اللغة الإنجليزية، وتعليم اختبارات التخصص لبعض جهات العمل، وتقوية المحاسبين لتمكينهم من القبول في بعض الهيئات.