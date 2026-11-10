سارة الأميري: مدارسنا تمتلك أفضل القدرات لإعداد الطلبة للمستقبل

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن الوزارة تعمل على ترسيخ أساسيات عدة لدى الطلبة، أهمها الولاء والانتماء، والتكيّف والتأقلم، وروح المثابرة وغيرها من الأساسيات التي تُعدّ مكونات محورية لطلبة دولة الإمارات الذين يتعلمون ويتخرجون ويدخلون سوق العمل، ويحملون أمانة هذا الوطن الغالي، وليست طموحات للمستقبل فحسب.

وقالت خلال جلسة رئيسة - تحت عنوان «استمرارية التعليم: من الاستجابة إلى الاستدامة»، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 - إن قطاع التعليم حقق خلال الفترة الماضية قفزات عدة نوعية تحت قيادة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، لتتقدم عملية التعليم بشكل استثنائي في الدولة.

ولفتت سارة بنت يوسف الأميري إلى أن إطلاق الميثاق الوطني للتعليم، في فبراير الماضي، أسهم في تعزيز العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات، وترسيخ المهارات والقيم الأساسية لدى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم أن المدارس في الدولة تمتلك أفضل القدرات لإعداد الطلبة للمستقبل وهي في حالة جاهزية دائمة ومستعدة للمستقبل، علاوة على أن القطاع التعليمي يمتلك كفاءة عالية في مواكبة التطورات.

واستعرضت، خلال الجلسة تجربة المنظومة التعليمية في ضمان استمرارية التعلم خلال الظروف الاستثنائية، وما أظهرته من قدرة على التكيّف والاستجابة، وصولاً إلى تحويل الدروس المستفادة إلى منهجية عمل مستدامة تُعزّز الجاهزية.

وأكدت أن الظروف التي شهدتها الدولة أسهمت في بلورة مفهوم إماراتي خاص بالجاهزية في قطاع التعليم، يحفظ المكتسبات الوطنية، ويصون سلامة الطلبة واستمرارية تعلّمهم، ويُعزّز قدرة المنظومة على مواصلة مسيرة التقدم، وقالت: «أثبتت التجربة أن الجاهزية لا تعني غياب التحديات، بل القدرة على التعامل معها بكفاءة، وحماية ما تحقق، وضمان استمرار التعليم في مختلف الظروف».

وأشارت إلى أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع جميع المؤسسات المسؤولة عن الاختبارات الدولية، إلى قياس وتقييم أعمال الطالب الذي ينجزها طوال العام الدراسي وليس فقط نتائج الاختبار النهائي، بحيث يضمن الطلاب توثيق جهودهم خلال العام الدراسي.