«بي.إم.دبليو» تُبقي على توقعاتها السنوية رغم رسوم ترامب الجمركية

أبقت شركة «بي.إم.دبليو» الألمانية لصناعة السيارات على توقعاتها للعام بأكمله، أمس، ما يعكس صمودها في مواجهة تهديد الرسوم الجمركية الأميركية، حيث إن الوجود الكبير للشركة في قطاع التصنيع في البلاد يمنحها ميزة على المنافسين، ولاتزال شركات صناعة السيارات الأوروبية تعمل على استيعاب الرسوم الجديدة البالغة 15%، التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي نسبة أقل من المعدل الحالي، لكنها لاتزال تُشكّل عقبة كبيرة أمام أنشطتها التي تركز على التصدير.

وقالت «بي.إم.دبليو» عن الاتفاق، إنها تفترض أن المفاوضات مستمرة، مشيرة إلى أن توقعاتها تتضمن تدابير لتخفيف أثر زيادة الرسوم الجمركية، وذكرت الشركة أنها تتوقع تأثيراً مرتبطاً بالتعرفات الجمركية يبلغ نحو 1.25 نقطة مئوية على هامش أرباح قطاع السيارات في العام الجاري، وكان التأثير نحو 1.5 نقطة مئوية في النصف الأول من العام، وبلغ هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب في القطاع 5.4% في الربع الثاني، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات المحللين عند 5.5% في استطلاع أجرته الشركة، لكنه ضمن النطاق المستهدف لعام 2025 الذي يراوح بين 5 و7%، وتأتي نتائج «بي.إم.دبليو» بعد إعلان شركتي «فولكس فاجن» و«مرسيدس-بنز» تضرر أرباحهما بشدة، وخفض توقعاتهما.

أما «بي.إم.دبليو»، التي يقع أكبر مصانعها في الولايات المتحدة، وهي أكبر مصدر للسيارات في البلاد من حيث القيمة، فكانت أكثر تفاؤلاً، وقال المدير المالي للشركة، فالتر ميرتل، في بيان: «يساعدنا وجودنا في الولايات المتحدة على الحد من تأثير الرسوم الجمركية».