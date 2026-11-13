دعوى قضائية بأميركا تطالب بوقف تطوير نماذج الذكاء الصناعي المتقدمة

رفعت مجموعة من المنظمات غير الهادفة للربح دعوى قضائية ضد ​شركات أوبن إيه.آي وأنثروبيك وميتا بلاتفورمز وغوغل وقسم الذكاء الاصطناعي في شركة سبيس إكس، سعياً ‌إلى وقف ​تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، استناداً إلى مخاوف عبر عنها قادة هذه الشركات أنفسهم من أن تشكل هذه التكنولوجيا تهديداً للبشرية.

وأقامت هذه المنظمات، التي تركز على المساءلة في مجال التكنولوجيا، الدعوى في سان فرانسيسكو. وقالت إن قوانين ولاية كاليفورنيا لمكافحة الممارسات التجارية الجائرة توفر الأساس لاستصدار أمر قضائي يمنع الشركات من مواصلة تطوير منتجات، مثل تشات جي.بي.تي وجيميناي وكلود.

وتتهم المنظمات، في ‌الدعوى، الشركات بالانخراط في ممارسات تجارية تتسبب في الضرر العام أو تمس الصحة العامة ‌ورفاهية المجتمع، مشيرة إلى وقائع سابقة حدثت ‌بالفعل واحتمال حدوث أضرار في المستقبل.