ترامب يؤكد حضوره قمة «آسيان»

قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أمس، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد حضوره قمة مهمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في أكتوبر المقبل.

وأعلن إبراهيم، في خطاب أمام النواب الماليزيين: «أود أن أبلغ البرلمان بأنه كانت لي فرصة التحدث مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وأكد أنه سيحضر القمة الـ47 لـ(آسيان) في أكتوبر»، ومن المقرر أن تشهد القمة بين 26 و28 أكتوبر المقبل، مشاركة مسؤولين كبار من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، فضلاً عن قادة دول «آسيان».

من جهة أخرى، قال إبراهيم إن اتفاقاً بشأن الرسوم الجمركية بين ماليزيا، المهددة برسوم بنسبة 25%، والولايات المتحدة، سيُعلن اليوم.