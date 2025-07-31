تركيا تبدأ توريد الغاز من أذربيجان إلى سورية

تبدأ تركيا توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سورية، اعتباراً من بعد غد، وفق ما أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، وقال بيرقدار: «سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى حلب عبر كلّس»، وهي ولاية تقع في جنوب شرق تركيا قرب الحدود السورية.

وقد ألحق النزاع في سورية، الذي استمر 14 عاماً، أضراراً بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، وفي مايو الماضي أعلن البلدان التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سورية بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط «كلّس» التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يومياً، وأذربيجان غنية بالغاز وحليف تقليدي لتركيا.