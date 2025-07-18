الاتحاد الأوروبي يوقف تحقيقاً بشأن منصة «إكس»

قالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، في تقرير نشرته أمس، إن المفوضية الأوروبية أوقفت أحد تحقيقاتها بشأن منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية، وذلك في وقت تسعى إلى اختتام محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

وذكر التقرير، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، أن المفوضية لن تلتزم بالموعد النهائي لإكمال تحقيقاتها في قضية «إكس»، الذي كان من المتوقع أن يكتمل قبل عطلتها الصيفية، وذكر التقرير أن من المرجح صدور قرار حول الأمر بعد وضوح الرؤية في ما يتعلق بمحادثات التجارة بين التكتل والولايات المتحدة.