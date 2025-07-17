أمطار غزيرة تسبب دماراً في مدينة لاهور الباكستانية

تسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل مظاهر الحياة بمدينة لاهور الباكستانية والعديد من المدن بمختلف أنحاء إقليم البنجاب، منذ صباح الإثنين الماضي، ما تسبب في حدوث فيضانات على الطرق، وتوقف حركة المرور، وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الهيئة المسؤولة عن إمداد الكهرباء بمدينة لاهور إن أعمال الترميم ستبدأ بمجرد توقف هطول الأمطار، حسب صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية، أمس.

وفي مدينة «فيصل آباد»، تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع بالمدينة والمناطق المجاورة، فيما تسببت الأمطار المتقطعة في مدينة «عارفوالا» بإقليم البنجاب، في انقطاع التيار الكهرباء عن العديد من المناطق.

وتستمر الأمطار الغزيرة أيضاً في مدينة «شيخوبورا» التي تقع أيضاً بإقليم البنجاب والمناطق المجاورة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في مقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 92 آخرين، خلال اليومين الماضيين.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية حذّرت من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات.