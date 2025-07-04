الملك تشارلز يُحيل «القصر المتحرك» إلى التقاعد

قبل أيام، أصدر مكتب العائلة المالكة في بريطانيا تقريراً كشف فيه عن إيقاف تشغيل القطار الملكي، وذكر التقرير أن القطار الملكي سيُحال إلى التقاعد في مارس 2027، «بعد مراجعة شاملة لاستخدامه وقيمته مقابل سعره».

ويُطلق على القطار الملكي اسم «القصر المتحرك»، ولم يستخدم كثيراً خلال عهد الملك تشارلز.

وفي يونيو 2018، استقلت ميغان ماركل، والملكة إليزابيث، القطار الملكي إلى تشيشاير في رحلة لا تُنسى، وذلك في أول رحلة مشتركة لهما بعد زواج دوقة ساسكس من الأمير هاري وتوليها منصباً ملكياً بدوام كامل.

وكان القطار الملكي خياراً مفضلاً للسفر للملكة إليزابيث وكبار أفراد العائلة المالكة، إذ سُمِح لهم بالاسترخاء والعمل أثناء الرحلة.

ويتكون القطار من تسع عربات بلون عنابي، وكانت مجهزة بمكتب وغرف نوم وأماكن لتناول الطعام، ما وفر لأفراد العائلة المالكة الذين يتنقلون كثيراً منزلاً ومكاناً للعمل في آن واحد.

وفي مارس، ذكرت صحيفة «التلغراف» أن مصير القطار الملكي لايزال معلقاً في ظل مراجعة جارية عقب وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، والتي أدت إلى اعتلاء الملك تشارلز العرش.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشغيل القطار الذي تشرف عليه شركة «دي بي كارغو يو كيه» كان «مكلفاً للغاية»، مستشهدة بمثال على كُلفة رحلة استغرقت يومين قام بها الملك إلى شمال يوركشاير في يونيو 2023، والتي بلغت أكثر من 71 ألف دولار.

وأفادت التقارير، بأن الملك استخدم القطار الملكي للسفر إلى ميدلاندز في مارس، وكانت هذه المرة الأولى التي يستقله فيها منذ مايو 2024. ورغم أن القطار يعمل بزيت نباتي معالج بالماء ومستدام، فإن «التلغراف» ذكرت أن الملك، المهتم بالبيئة، استخدمه مرتين فقط في عام 2023.

ويشير قرار العائلة المالكة بإيقاف القطار الملكي عن العمل، إلى أن الملك أقل عاطفة تجاهه من والدته الراحلة، التي ذكرت صحيفة «التلغراف» أنها «أنقذته» من التقاعد عام 2017.

كما استقل ولي العهد الأمير ويليام، القطارات العامة للسفر إلى مناسباته، وقد فاجأ أخيراً المسافرين في ويلز برفقة زوجته كيت ميدلتون خلال فصل الشتاء.

وتضمن ملخص تقرير مكتب العائلة المالكة، الذي يغطي الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، العديد من التحديثات الرئيسة، من بينها ملاحظة أن كلاً من الملك تشارلز والأميرة كيت، بدآ العودة التدريجية إلى واجباتهما العامة خلال هذه الفترة بعد تشخيص إصابتهما بالسرطان.

كما تضمن التقرير تحديثات رئيسة حول الإنفاق الملكي والارتباطات والبنية التحتية. واستقر إجمالي الإنفاق الملكي للعام الرابع على التوالي عند 108.8 ملايين دولار، موزعة بين 65.3 مليون دولار للتمويل الأساسي، و43.5 مليون دولار لمشروع تجديد قصر باكنغهام الجاري، وارتفع الدخل الإضافي إلى 27.1 مليون دولار، ويعود ذلك جزئياً إلى الأعداد القياسية للزوار لقصر باكنغهام خلال حفل الافتتاح الصيفي، والجولات الحصرية في الجناح الشرقي الذي تم تجديده حديثاً، والذي استقطب أكثر من 10.7 آلاف ضيف.

وشاركت العائلة المالكة مجتمعة في أكثر من 1900 مناسبة عامة في المملكة المتحدة وخارجها، بينما حضر أكثر من 93 ألف شخص 828 فعالية رسمية في مختلف المقرات الملكية. عن «بيبل»

• القطار مكون من 9 عربات مجهزة بمكتب وغرف نوم وأماكن لتناول الطعام.