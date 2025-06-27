ابنا هاري خارج «الصورة الملكية» في عهد ويليام

أفادت مصادر مطلعة بأن ابنَي الأمير هاري وميغان ماركل، وهما الأمير آرتشي (ست سنوات) والأميرة ليليبيت (أربع سنوات)، لن يحصلا على أدوار رسمية ضمن العائلة المالكة البريطانية، عندما يتولى الأمير ويليام العرش مستقبلاً.

ويعيش الطفلان مع والديهما في مدينة مونتسيتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعيداً عن الحياة الملكية في المملكة المتحدة، ووفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» عن أحد المقربين من العائلة، كان الأمير هاري يأمل في حصول آرتشي وليليبيت على ألقاب ملكية، ليُمنحا فرصة الانخراط كأعضاء عاملين في العائلة المالكة مستقبلاً إذا رغبا في ذلك.

غير أن تقريراً نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية أخيراً، أشار إلى أن هذه التطلعات أثارت «حيرة في الأوساط الملكية»، في وقت قيل إن الأمير ويليام «لم يعد يتحدث عن شقيقه» نهائياً. وأكدت مصادر مطلعة أنه «في ظل العهد المقبل، من المستبعد أن يُمنح آرتشي وليليبيت أدواراً فاعلة داخل المؤسسة الملكية».

وقد نشأ الطفلان (آرتشي وليليبيت) بعيداً عن محيط العائلة المالكة البريطانية، وتُظهر مقاطع نشرتها والدتهما ميغان ماركل على منصة «إنستغرام» أنهما يتحدثان بلكنة أميركية. وتشارك ميغان، الممثلة السابقة البالغة من العمر 43 عاماً، بانتظام لحظات من حياة طفليها، مثل تصويرهما أثناء إعداد حلوى عيد الحب أو الاحتفال بأعياد ميلادهما.

ويحمل الطفلان الاسم الكامل «آرتشي هاريسون ماونتباتن - وندسور» و«ليليبيت ديانا ماونتباتن - وندسور» في وثائق ميلادهما. إلا أن صحيفة «الغارديان» أفادت بأن الزوجين يفكران في تغيير اسم العائلة إلى «سبنسر»، نسبة إلى عائلة الأميرة الراحلة ديانا، خوفاً من أن يؤدي استخدام لقب «صاحب السمو الملكي» إلى تعقيدات تتعلق بجوازات السفر البريطانية لأطفالهما.

ورغم نفي قصر باكنغهام وجود اعتراضات من الملك تشارلز أو مساعديه على إصدار جوازات سفر بهذا اللقب، إلا أن الموضوع ظل مثار جدل، خصوصاً بعد تأكيد هاري وميغان للملكة إليزابيث الثانية الراحلة أنهما لن يستخدما ألقاب «صاحب السمو الملكي» بعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كشف موقع «ميل أونلاين»، أن ميغان لاتزال تستخدم لقب «صاحبة السمو الملكي» في محيطها الخاص وبين أصدقائها، ما أثار جدلاً حول مدى التزام الزوجين باتفاق «ميغزيت» المبرم مع الملكة الراحلة.

وعلى الرغم من عدم إصدار أي قوانين أو توقيع أي وثائق لمنع استخدامهما اللقب، إلا أن اتفاق هاري وميغان مع الملكة وكبار المسؤولين، كان يقضي بتوقفهما عن استخدام كلمة «ملكي» ولقب «صاحب السمو الملكي» بعد تركهما مهامهما، وهجرتهما إلى الولايات المتحدة ليصبحا «مستقلين مالياً» عن التاج البريطاني.

وأكد متحدث باسم هاري وميغان، أنهما لا يستخدمان اللقب لأهداف تجارية.

يُذكر أن الملكة إليزابيث الثانية أو الملك تشارلز لم يقوما بسحب لقب «صاحب السمو الملكي» رسمياً من الزوجين، على الرغم من توقفهما عن استخدامه علناً. عن «ديلي ميل»