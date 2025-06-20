الرئيس الأميركي غير مدعو إلى مؤتمر «جمعية النهوض بالملونين»

للمرة الأولى منذ 116 عاماً، لن يُدعى رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، إلى المؤتمر الوطني للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، حسبما أعلن رئيسها ومديرها التنفيذي، ديريك جونسون، وينعقد المؤتمر الوطني للجمعية من 12 إلى 16 يوليو المقبل في شارلوت، وقال جونسون في بيان: «نحن غير حزبيين، ونرحب دائماً بمن يؤمنون بالديمقراطية والدستور، لكن الآن من الواضح أن دونالد ترامب يهاجم ديمقراطيتنا وحقوقنا المدنية».

وشهدت فترة ولاية ترامب الأولى صدامات متكررة بينه وبين الجمعية، بعضها أدى إلى نزاعات قانونية، ورفض ترامب إلقاء كلمة في الجمعية كمرشح رئاسي عام 2016، أو كرئيس في أعوام 2017 و2018 و2019.

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، في بيان، هذا الخروج عن التقاليد، وقال في بيان: «لا تُروّج الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين إلا للكراهية والانقسام، بينما يُركز الرئيس على توحيد بلادنا، وتحسين اقتصادنا، وتأمين حدودنا، وإرساء السلام في جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «هذه هي الرؤية نفسها لأميركا التي أيّدها عدد قياسي من الأميركيين السود في إعادة انتخاب الرئيس ترامب المدوية».

وأشار بيان جونسون إلى الأوامر التنفيذية التي قال إنها «تهدف إلى قمع الناخبين وإلغاء الحقوق المدنية، واستخدام الجيش ضد المواطنين الأميركيين».

وأضاف جونسون في بيانه إن «المؤتمر يُقصد به أن يكون مساحة آمنة يُمكن للناس فيها رسم خريطة طريق للمناصرة متعددة الأعراق تُعزز الحقوق المدنية والديمقراطية للجميع. ولهذا الغرض، قررت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين الخروج عن التقاليد وعدم دعوة دونالد ترامب أو نائبه، جيه دي فانس هذا العام، لأن هذه الإدارة لا تحترم الدستور أو سيادة القانون».

وعلى مر السنين، رحّبت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، بالرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين لإلقاء كلمات في المؤتمر. وقد دأب الرؤساء على استخدام كلماتهم لبناء علاقات أقوى مع المجتمع الأسود.

وألقى الرئيس الراحل، رونالد ريغان، كلمة في مؤتمر الجمعية في دنفر عام 1981، وتحدث ضد العنصرية والتمييز، كما أن الرئيس جورج دبليو بوش تحدث في المؤتمر في واشنطن العاصمة عام 2006 وسط انتقادات لطريقة تعامل إدارته مع إعصار كاترينا. عن «يو إيه توداي»