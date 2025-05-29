انفجار في مصنع كيماويات بالصين

هزّ انفجار في مصنع للكيماويات، شرق الصين، المباني القريبة ما ألحق بها أضراراً، وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.

وحطم الانفجار، الذي وقع بمنطقة صناعية في مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، النوافذ في المباني القريبة، بحسب مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح سبب الانفجار الذي وقع في مصنع تمتلكه شركة «جاومي يوداو كيميكال»، المنتجة للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للاستخدام الطبي، ولديها أكثر من 500 موظف، بحسب سجلات تسجيل الشركة.

وأرسلت إدارة الإطفاء المحلية أكثر من 230 فرداً إلى موقع الحادث، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وكان الانفجار قوياً بما يكفي لتحطيم نوافذ مستودع تخزين على بُعد أكثر من ثلاثة كيلومترات من المصنع، وفقاً لمقطع فيديو نشره أحد السكان المحليين، الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من المساءلة.

وقال إن منزله اهتز من جرّاء الانفجار، مضيفاً: «بينما كنت أتجه نحو النافذة لأرى ما الذي حدث، رأيت عموداً كثيفاً من الدخان يتصاعد من الموقع، على بُعد أكثر من ثلاثة كيلومترات».