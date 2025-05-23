وزير الزراعة الياباني يستقيل بعد اعترافه بالحصول على الأرز مجاناً

استقال وزير الزراعة الياباني، تاكو إيتو، بعد أن صرّح بأنه لا يشتري الأرز أبداً، لأنه يحصل عليه مجاناً، وهو تصريح أثار غضباً شعبياً في بلد يواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية.

وفاقمت استقالة إيتو الضغوط على رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الذي فشل في كبح جماح ارتفاع أسعار الأرز، ومعالجة أزمة غلاء المعيشة الأوسع، ما أغضب الناخبين قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو.

وواجه إيتو دعوات للاستقالة، بعد أن زعم أنه لم يضطر أبداً إلى شراء الأرز، وأنه يعتمد بدلاً من ذلك على هدايا من مؤيديه.

وأبدى إيتو تعاطفه في البداية مع «المشقة» التي يعانيها المستهلكون، بعد أن أفرجت الحكومة عن نحو 300 ألف طن من الأرز من مخزونات الطوارئ، في وقت سابق من هذا العام، على أمل خفض الأسعار.

لكن في حديثه خلال حملة لجمع التبرعات، في نهاية الأسبوع الماضي، قال إيتو إنه «لم يشترِ الأرز بنفسه قط»، لأن مؤيديه يتبرعون له بالكثير، لدرجة أنه يستطيع بيعه عملياً.

واستُبدل إيتو بوزير البيئة السابق، شينجيرو كويزومي، الذي ترشح دون جدوى ضد إيشيبا لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في الخريف الماضي. وأثار تعليق إيتو غضب المستهلكين، الذين يضطرون لدفع ما يقرب من ضعف سعر كيس الأرز مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لأرقام نُشرت في أبريل.

وقال إيتو، وفقاً لوكالة «كيودو» للأنباء: «سألت نفسي عما إذا كان من المناسب لي البقاء على رأس وزارة الزراعة في وقت حرج تشهد فيه أسعار الأرز ارتفاعاً، وخلصت إلى أنه ينبغي أن أرحل».

وأضاف: «مرة أخرى، أعتذر للناس عن الإدلاء بتعليقات غير لائقة للغاية بصفتي وزيراً في ظل معاناتهم ارتفاع أسعار الأرز».

ويرجع نقص الأرز في اليابان إلى عوامل عدة، منها ضعف المحاصيل بسبب الطقس الحار في عام 2023، والشراء بدافع الذعر نتيجة تحذير من «زلزال هائل» في عام 2024. ويُعتقد أيضاً أن تجار الجملة والموزعين يُخزنون الأرز تحسباً لمزيد من النقص.

وأدت أزمة الأرز المستمرة، وارتفاع فواتير الغذاء والطاقة المنزلية، إلى تراجع شعبية حكومة إيشيبا، قبل أسابيع من انتخابات مجلس الشيوخ التي قد تُحدد مستقبله كرئيس للوزراء.

وفي استطلاع رأي أجرته وكالة «كيودو» أخيراً، أبدى 87% من المشاركين استياءهم من تعامل الحكومة مع أسعار الأرز، بينما انخفضت معدلات تأييد حكومة إيشيبا إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.

وبلغ متوسط سعر الأرز المبيع في المتاجر الكبرى، خلال الأسبوع المنتهي في 11 مايو الجاري، رقماً قياسياً بلغ 4268 يناً (29 دولاراً) لوزن خمسة كيلوغرامات، مرتفعاً عن 4214 يناً في الأسبوع الذي يسبقه، ونحو ضعف سعره قبل عام. عن «الغارديان»