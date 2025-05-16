الصين مستعدة لـ «توسيع التعاون العملي» مع الجيش الروسي

أعلنت الصين، أمس، استعدادها لـ«توسيع التعاون العملي» مع الجيش الروسي، عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو لحضور الاحتفالات في ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تقارباً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، وأثارت زيارة شي إلى روسيا، الأسبوع الماضي، غضب حلفاء كييف الذين اتهموا بكين بمنح موسكو غطاء اقتصادياً وسياسياً لشن «حرب عدوانية»، وتقول بكين إنها طرف محايد في النزاع، وإنها بذلت جهوداً حثيثة من أجل السلام. ورداً على سؤال، أمس، مرتبط بزيارة شي حول كيفية تعزيز الصين للعلاقات العسكرية مع روسيا، قالت وزارة الدفاع، إن العلاقات «تتقدم على مستوى عالٍ».

وقال المتحدث باسم الوزارة جيانغ بين، في منشور على منصة «ويتشات»، إن «الجيش الصيني على استعداد للتعاون مع الجانب الروسي، لتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، وتوسيع التعاون العملي».

واعتبر أن من شأن تلك الخطوات أن «تُثري مضمون شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا لعصر جديد»، وأضاف أنها ستسهم أيضاً «في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيزه».

وبعد اجتماع مطول مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته، قال شي إن علاقات الصين مع روسيا تُضفي «طاقة إيجابية» على عالم مضطرب.